(كوفيد-19).. 9128 إصابة جديدة وأزيد من 10 ملايين شخص لقحوا بالكامل

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة ، عن تسجيل 9128 إصابة جديدة بكورونا المستجد و 4425 حالة شفاء و 35 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 13 مليون و537 ألف و 493 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 10 ملايين و111 ألف و985 شخصا. وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 615 ألف و 999 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 557 ألفا و 408 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 90،5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى9732 بنسبة فتك قدرها 1،6 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (10)،ومراكش-آسفي (6) وسوس-ماسة (6)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (6)، والرباط-سلا-القنيطرة (1)، وبني ملال-خنيفرة (2)، و الشرق (2)، ودرعة-تافيلالت (1) وفاس مكناس (1).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (3447)، ومراكش-آسفي (1638)، وسوس-ماسة (1074)، والرباط-سلا-القنيطرة (632)، وبني ملال-خنيفرة (462)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (673)، ودرعة-تافيلالت (322)، والشرق (301)، وكلميم-واد نون (208)، وفاس-مكناس (143)، والعيون-الساقية الحمراء (158)، والداخلة-وادي الذهب (70).

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 48 ألف و859 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 941 حالة منها 30 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) فبلغ 29،8 في المائة.

ومع:30/07/2021