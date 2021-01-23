(كوفيد-19).. 925 إصابة جديدة و1041 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، عن تسجيل 925 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1041 حالة شفاء، و23 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 465 ألف و769 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 441 ألف و693 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 94.8 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8128 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (384)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (160)، والرباط-سلا-القنيطرة (132)، وسوس-ماسة (90)، والشرق (43)، ومراكش- آسفي (38)، ودرعة-تافيلالت (21)، وفاس-مكناس (20)، والداخلة-وادي الذهب (13)، والعيون-الساقية الحمراء (12)، وكلميم-واد نون (6)، وبني ملال-خنيفرة (6).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (ست حالات)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (4)، وفاس-مكناس (3)، وتم تسجيل حالتي وفاة بكل من جهات سوس ماسة والشرق ومراكش-آسفي ، وحالة وفاة واحدة بكل من الرباط سلا القنيطرة، ودرعة-تافيلالت وكلميم-واد نون وبني ملال-خنيفرة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1281.8 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2.5 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 15 ألفا و948 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 67 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 772 حالة، 65 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و389 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 24.4 في المائة.

ومع:23/01/2021