(كوفيد-19) .. 936 إصابة جديدة و1447 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الجمعة ، عن تسجيل 936 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و1447 حالة شفاء و23 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد بلغ 22 مليون و719 ألف و86 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 19 مليون و197 ألف و916 شخصا.



ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 934 ألف و7 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 907 ألف و607 بنسبة تعاف تبلغ 2، 97 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و290 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.



وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين الرباط-سلا-القنيطرة (235)، والدار البيضاء-سطات (382)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (91)، والشرق (75)، ومراكش-آسفي (38)، وسوس-ماسة (14)، وبني ملال-خنيفرة (34)، وفاس-مكناس (26)، والداخلة-وادي الذهب (12)، ودرعة-تافيلالت (4)، والعيون-الساقية الحمراء (20)، وكلميم واد نون (5).



وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (8)، والدار البيضاء-سطات (3)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (1) ،ومراكش-آسفي (5)، والعيون-الساقية الحمراء (2)،و سوس-ماسة (1)، وبني ملال-خنيفرة (1)، وفاس-مكناس (1) والشرق (1).



وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 6، 2556 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 5، 2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة 12 ألف و110 حالة.



وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، 54 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 835 حالة، منها 426 تحت التنفس الاصطناعي (33 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و393 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).



وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19)، نسبة 9، 15 بالمائة.

ومع:01/10/2021





