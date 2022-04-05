كوفيد-19: 95 إصابة جديدة وأكثر من 6 ملايين و164 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 95 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 91 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و164 ألفا و666 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و265 ألفا و404 أشخاص مقابل 24 مليونا و791 ألفا و201 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و163 ألفا و656 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و146 ألفا و888 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (49)، والرباط سلا القنيطرة (24)، ومراكش آسفي (13)، وسوس ماسة (4) وفاس مكناس (2)، وحالة واحدة في كل من درعة تافيلالت وطنجة تطوان الحسيمة والشرق.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 707 حالات، فيما تم تسجيل حالتين خطيرتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع مجموع هذه الحالات إلى 29 حالة. وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,6 في المائة.

ومع 05/04/2022