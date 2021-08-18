"كوفيد 19".. 9703 إصابة جديدة خلال 24 ساعة وعدد الملقحين بالكامل يفوق 12 مليون و341 ألف شخص

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 9703 إصابة جديدة ب"كوفيد- 19" و7197 حالة شفاء و103 وفيات خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 16 مليون و961 ألف و675 شخص، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 12 مليونا و341 ألف و745 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 782 ألف و097 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 688 ألف و902 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 88.1 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 11 ألف و345 وفاة بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (10)، والرباط-سلا-القنيطرة (13)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (12)، وجهة الشرق (11)، ومراكش-آسفي (10)، وسوس-ماسة (13)، وبني ملال-خنيفرة (16)، وفاس مكناس (4)، ودرعة-تافيلالت (5)، وكلميم-واد نون (6)، والعيون الساقية الحمراء (2)، والداخلة-وادي الذهب (1).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (3001)، والرباط-سلا-القنيطرة (1520)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (1294)، وجهة الشرق (788)، ومراكش-آسفي (764)، وسوس-ماسة (631)، وبني ملال-خنيفرة (467)، وفاس مكناس (396)، ودرعة-تافيلالت (387)، وكلميم-واد نون (188)، والعيون الساقية الحمراء (164)، والداخلة-وادي الذهب (103).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2143 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 26.4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 81 ألف و850 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 379، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2295، 1315 منها تحت التنفس الاصطناعي (77 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و1238 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل"كوفيد-19"، 48.4 بالمائة.

ومع:18/08/2021