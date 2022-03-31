كوفيد-19..105 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأربعاء، عن تسجيل 105 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 73 شخصا، مع تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و133 ألف و267 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و259 ألف و464 شخصا مقابل 24 مليون و787 ألف و92 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و163 ألف و214 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و146 ألفا و532 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (48)، والرباط سلا القنيطرة (22) ومراكش آسفي (20) والشرق (5)، وسوس ماسة (3) وطنجة تطوان الحسيمة (3) وفاس مكناس (2) وجهة بني ملال خنيفرة (1) ودرعة تافيلالت (1).

وأضاف المصدر ذاته أن حالة الوفاة الوحيدة سجلت بجهة الدار البيضاء-سطات.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 622 حالة، فيما تم تسجيل ثلاث حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 39 حالة.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,7 في المائة.

(ومع 30/03/2022)