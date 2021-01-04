(كوفيد -19)..1171 إصابة جديدة و 2530 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ، يوم السبت ، عن تسجيل 1171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و2530 حالة شفاء، و27 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 442 ألف و141 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 412 ألف و168 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 2، 93 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7452 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من الدار البيضاء-سطات ب381 حالة، وطنجة-تطوان-الحسيمة (215) ، والرباط-سلا-القنيطرة (145)، وسوس-ماسة (120)، ومراكش-آسفي (79)، والشرق (63)، وبني ملال-اخنيفرة (54)، وفاس-مكناس (43)، وكلمل-وادنون (37)، والداخلة-واد الذهب (18)، والعيون-الساقية الحمراء (10)، ودرعة-تافيلالت (6). أما الوفيات، فتتوزع إلى 8 حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، و5 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و3 بكل من سوس-ماسة وجهة مراكش-آسفي، و2 بكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة بني ملال-اخنيفرة، وحالة واحدة بكل من جهة الشرق وجهة كلملم-وادن وجهة العيون-الساقية الحمراء وجهة درعة-تافيلالت..

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 5، 1217 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2، 3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 12 ألف و109 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى 4 ملايين و44 ألف و843 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 22 ألف و521 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 135 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1104 حالة، 88 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و694 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

ومع:02/01/2021