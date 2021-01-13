(كوفيد-19)..1266 إصابة جديدة و1927 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1927 حالة شفاء، و26 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 455 ألفا و55 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 429 ألفا و278 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 94.3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7810 حالات، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (620) حالة، وطنجة-تطوان-الحسيمة (185)، والرباط-سلا-القنيطرة (115)، وجهة الشرق (86)، وسوس-ماسة (68)، ومراكش-آسفي (66)، والعيون الساقية الحمراء (43)، وفاس مكناس (35)، ودرعة-تافيلالت (19)، وبني ملال خنيفرة (13)، والداخلة-وادي الذهب (10)، وكلميم-واد نون (6).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (10)، والرباط-سلا-القنيطرة (4)، وفاس-مكناس (3)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (2)، ومراكش-آسفي (2)، وكلميم واد نون (2)، وجهة الشرق (1)، وسوس ماسة (1)، ودرعة تافيلالت (1).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1252.6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 3.4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 17 ألفا و967 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 63 حالة مؤكدة و32 حالة محتملة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1025 حالة، 75 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و546 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ"كوفيد-19"، فقد بلغ 32،4 في المائة.

ومع:13/01/2021