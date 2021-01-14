(كوفيد-19)..1279 إصابة جديدة و1889حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، عن تسجيل 1279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1889حالة شفاء، و44 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 456 ألفا و334 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 431 ألفا و167 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 94.5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7854 حالات، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (505) حالة، وطنجة-تطوان-الحسيمة (262)، والرباط-سلا-القنيطرة (125)، وسوس-ماسة (95)، ومراكش-آسفي (90)، وجهة الشرق (73)، وفاس مكناس (41)، والداخلة-وادي الذهب (33)، ودرعة-تافيلالت (18)، والعيون الساقية الحمراء (13)، وكلميم-واد نون (13)، وبني ملال خنيفرة (11).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (13)، ومراكش-آسفي (5)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (4)، وسوس ماسة (4)، وجهة الشرق (4)، والرباط-سلا-القنيطرة (3)، وفاس-مكناس (3)، وكلميم واد نون (2)، ودرعة تافيلالت (2)، والداخلة-وادي الذهب (2)، وبني ملال خنيفرة (2).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1256.1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 3.5 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 17 ألفا و313 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 56 حالة مؤكدة و36 حالة محتملة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1010 حالات، 70 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و573 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ"كوفيد-19"، فقد بلغ 32 في المائة.

(ومع 14/01/2021)