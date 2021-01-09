(كوفيد-19)..1416 إصابة جديدة و1469 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، عن تسجيل 1416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1469 حالة شفاء، و24 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 451 ألفا و637 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 423 ألفا و541 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 93،8 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7709 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (457) حالة، وطنجة-تطوان-الحسيمة (350)، والرباط-سلا-القنيطرة (135)، وجهة الشرق (113)، ومراكش-آسفي (108)، وسوس-ماسة (88)، وفاس-مكناس (48)، وبني ملال خنيفرة (32)، ودرعة-تافيلالت (31)، والعيون الساقية الحمراء (29)، وكلميم-واد نون (22)، والداخلة-وادي الذهب (3).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (6)، وسوس ماسة (4)، ودرعة تافيلالت (4)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (2)، وجهة الشرق (2)، ومراكش آسفي (2)، وفاس مكناس (2)، والرباط-سلا-القنيطرة (1)، وبني ملال-خنيفرة (1).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1243,3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 3.9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 20 ألفا و387 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 70 حالة مؤكدة و39 حالة محتملة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1052 حالة، 72 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و571 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ"كوفيد-19"، فقد بلغ 33.3 في المائة.

(ومع 09/01/2021)