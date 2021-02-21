(كوفيد-19)..207 حالات إصابة جديدة و621 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل 207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و621 حالة شفاء، وست حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من التلقيح مليونين و447 ألف و716 شخصا (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 13 ألفا و476، مشيرة إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 481 ألف و155 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 464 ألف و664 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96,6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8554 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (96)، والرباط سلا القنيطرة (37)، والشرق (18)، ومراكش آسفي (17)، وطنجة تطوان الحسيمة (14)، وسوس ماسة (12)، والعيون الساقية الحمراء (4)، والداخلة وادي الذهب (3)، وفاس مكناس (3)، وبني ملال خنيفرة (2)، ودرعة تافيلالت (1).

أما على مستوى الوفيات، فتم تسجيل حالتين بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة، ودرعة-تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1323,6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,6 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 7937 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 21 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 417 حالة، 32 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و241 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13,2 في المائة، فيما بلغ مؤشر توالد الحالات 0,91.

(ومع 21/02/2021)