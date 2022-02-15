كوفيد 19..369 إصابة جديدة و 21 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الاثنين، عن تسجيل 369 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، مقابل تعافي 2970 شخصا، فيما تم تسجيل 21 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 5 ملايين و 164 ألفا و400 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و143 ألف و633 شخصا، مقابل 24 مليون و707 آلاف و540 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و155 ألفا و534 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام المليون و126 ألف و340 حالة بنسبة تعاف تبلغ 97.5 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و802 بنسبة فتك تصل إلى 1.4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات فاس- مكناس (88) والرباط-سلا-القنيطرة (72) وجهة الشرق(71) والدار البيضاء-سطات (44) وسوس-ماسة (27) ومراكش آسفي (26) وطنجة تطوان الحسيمة (16) وبني ملال-خنيفرة (12 )والعيون-الساقية الحمراء (5) ودرعة-تافيلالت (5) والداخلة-وادي الذهب (3) .

أما الوفيات، فتتوزع بين جهات فاس مكناس (1) والرباط -سلا-القنيطرة (5) وجهة الشرق (1) و الدار البيضاء-سطات (7) وسوس-ماسة (1) ومراكش- آسفي (3) والعيون الساقية الحمراء (1) وطنجة تطوان الحسيمة (2) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة13 ألفا و392 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 28 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 494 حالة، 25 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) 9.4 في المائة.

(ومع 14/02/2022)