كوفيد-19..38 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و112 ألف من الملقحين بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الاثنين، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 49 شخصا، مع تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و112 ألف و541 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و255 ألف و342 شخصا مقابل 24 مليون و784 ألف و609 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و163 ألف و12 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و146 ألفا و377 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (16)، ومراكش-آسفي (9)، والرباط سلا القنيطرة (5) والشرق (3) وسوس ماسة (3) وفاس مكناس (2).

وسجلت حالة الوفاة الوحيدة بجهة الدار البيضاء-سطات.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 577 حالة، فيما تم تسجيل أربع حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 41 حالة.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,8 في المائة.

(ومع 28/03/2022)