(كوفيد-19)..456 إصابة جديدة و1110 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1110 حالة شفاء، و24 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 452 ألفا و988 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 426 ألفا و6 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 94 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7767 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (123) حالة، والرباط-سلا-القنيطرة (69)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (63)، وسوس-ماسة (57)، وفاس مكناس (40)، وجهة الشرق (33)، والداخلة-وادي الذهب (31)، ومراكش-آسفي (16)، ودرعة-تافيلالت (12)، وبني ملال خنيفرة (8)، وكلميم-واد نون (2)، والعيون الساقية الحمراء (2).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (9)، والرباط-سلا-القنيطرة (4)، وجهة الشرق (3)، ودرعة تافيلالت (2)، في ما سجلت حالة واحدة بكل من جهات طنجة -تطوان-الحسيمة وسوس ماسة وفاس مكناس ومراكش آسفي وبني ملال خنيفرة والعيون الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1247 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1.2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 19 ألفا و215 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 41 حالة مؤكدة و15 حالة محتملة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1053 حالة، 72 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و559 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ"كوفيد-19"، فقد بلغ 33.3 في المائة.

ومع:11/01/2021