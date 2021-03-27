(كوفيد-19)..491 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و300 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت ، عن تسجيل 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و487 حالة شفاء، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و302 ألف و183 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 494 ألف و358 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 482 ألف و84 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8798 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (329)، والرباط-سلا-القنيطرة (46)، ومراكش-اسفي (31)، والشرق (25)، وسوس-ماسة (20)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (14)، والداخلة-وادي اذهب (8)، ودرعة-تافيلالت (4)، وبني ملال-اخنيفرة (3)، والعيون-الساقية-الحمراء (2)، وكلميم-واد نون (2).

أما حالات الوفاة، فسجلت بجهة الدار البيضاء-سطات (3)، وحالة واحدة بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة مراكش-اسفي.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 6، 1359 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 3، 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 3476 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 28 ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 422 حالة، 24 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و238 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 4، 13 في المائة.

ومع:27/03/2021