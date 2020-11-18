(كوفيد-19)..5391 إصابة جديدة و5757 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 5391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و5757 حالة شفاء، و81 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 306 ألف و995 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 253 ألف و351 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 82.5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5013 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1706)، والرباط-سلا-القنيطرة (948)، وسوس-ماسة (656)،وطنجة-تطوان الحسيمة (486)،وجهة الشرق (462)، ومراكش-آسفي (356).

كما تم تسجيل 200 حالة بجهة كلميم-واد نون، و155 بجهة درعة-تافيلالت، و133 بجهة بني ملال-خنيفرة، و131 بجهة العيون-الساقية الحمراء، و129 بجهة فاس-مكناس، و29 حالة بجهة الداخلة-وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 19 بجهة الدار البيضاء-سطات، و13 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و12 حالة بجهة سوس-ماسة، و9 حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة،و8 حالات بكل من جهة مراكش-آسفي وجهة فاس-مكناس، و5 حالات بكل من جهة الشرق وجهة بني ملال-خنيفرة، وحالة واحدة بكل من جهة كلميم-واد نون وجهة العيون-الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 845،4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 14,8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 17 ألف و428 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و404 ألف و49، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 48 ألفا و631 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، والمسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 170 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1040 حالة، 90 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يبلغ إجمالي الحالات التي توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي 418 حالة.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب"كوفيد-19"، فقد بلغ 38 في المائة.

(ومع 18/11/2020)