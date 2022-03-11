كوفيد-19..55 إصابة جديدة وأزيد من 5 ملايين و949 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الجمعة ، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، مقابل تعافي 205 أشخاص، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 5 ملايين و 949 ألفا و 78 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و227 ألف و898 شخصا مقابل 24 مليون و767 ألفا و107 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و161 ألفا و980 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و144 ألفا و938 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,5 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 16 ألفا و34 حالة، بنسبة فتك تصل إلى 1,4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (22) والرباط-سلا-القنيطرة (10)، وجهة الشرق (7) ودرعة- تافيلالت (4) وفاس-مكناس (3) ومراكش-آسفي (3) وسوس-ماسة (3) وطنجة تطوان الحسيمة (2) والعيون الساقية الحمراء (1).

أما الوفيات، فقد تم تسجيل حالة الوفاة الوحيدة بجهة الشرق.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1008 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 3 حالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 79 حالة، 5 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) فقد بلغ 1،5 في المائة.

ومع 11/03/2022