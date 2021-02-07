(كوفيد-19)587 حالة إصابة جديدة و619 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة يوم السبت، عن تسجيل 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و619 حالة شفاء، و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 474 ألفا و966 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 453 ألفا و921 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 6ر95 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8381 حالة، بنسبة فتك قدرها 8ر1ي المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (245)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (95)، والرباط-سلا-القنيطرة (73)، والشرق (58)، وسوس-ماسة (29)، ومراكش آسفي (28)، والعيون الساقية الحمراء (19)،ودرعة تافيلالت (15) ، والداخلة وادي الذهب (9)، وبني ملال خنيفرة (6) وكلميم واد نون (2).

أما الوفيات فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (5 حالات)، ومراكش- آسفي (4 حالات)، وجهة الرباط سلا القنيطرة (حالتان)، وحالة واحدة بجهتي طنجة تطوان الحسمية والداخلة وادي الذهب.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1036،8 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1،6 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 12 ألفا و664 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 54 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 594 حالة، 50 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و311 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 18،8 في المائة.

(ومع 06/02/2021)