كوفيد-19..60 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و144 ألف من الملقحين بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس، عن تسجيل 60 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 31 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و144 ألف و610 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و261 ألف و525 شخصا مقابل 24 مليون و788 ألف و316 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و163 ألف و274 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و146 ألفا و563 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (28)، والرباط سلا القنيطرة (11) ومراكش آسفي (9) والشرق (3)، وسوس ماسة (3) ودرعة تافيلالت (2) وفاس مكناس (2) والداخلة وادي الذهب (1) وطنجة تطوان الحسيمة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 651 حالة، فيما تم تسجيل حالة واحدة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 36 حالة. وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,7 في المائة.

ومع 31/03/2022