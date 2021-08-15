"كوفيد 19"..7380 إصابة جديدة و 9272 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل 7 آلاف و 380 إصابة جديدة بكوفيد- 19و 9272 حالة شفاء و 84 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل"كوفيد-19"، 52 بالمائة.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 16 مليون و 262 ألف و278 شخص، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 11 مليون و402 ألف و66 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 759 ألف و456 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 667 الف 230 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 87.9 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 11 ألف و17 وفاة بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (16) وطنجة-تطوان-الحسيمة (8)، والرباط-سلا-القنيطرة (9) وسوس-ماسة (12)، وجهة الشرق (4)، ومراكش-آسفي (15)، وبني ملال-خنيفرة (7)، ودرعة-تافيلالت (5)، وفاس مكناس (5)، ، والعيون الساقية الحمراء (3 ).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات 1691وطنجة-تطوان-الحسيمة (942)، والرباط-سلا-القنيطرة (1678 ) وسوس-ماسة (698 )، وجهة الشرق (519)، ومراكش-آسفي (705 )، وبني ملال-خنيفرة (341)، ودرعة-تافيلالت (323)، وفاس مكناس (208)، وكلميم-واد نون 49 )، والعيون الساقية الحمراء (136)، والداخلة-وادي الذهب (90). وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ .4 2081 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 20.1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 81 ألف و209 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 543، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2350، 1411 منها تحت التنفس الاصطناعي (73 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و 1338 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

ومع:15/08/2021