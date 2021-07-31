(كوفيد-19)..7529 إصابة جديدة وأزيد من 10 ملايين شخص لقحوا بالكامل

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت ، عن تسجيل 7529 إصابة جديدة بكورونا المستجد و 4522 حالة شفاء و53 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 13 مليون و631 ألف و 5 أشخاص، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 10 ملايين و124 ألف و505 أشخاص. وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 623 ألف و 528 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 561 ألفا و 930 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 90،1 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9785 بنسبة فتك قدرها 1،6 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (17)،ومراكش-آسفي (8) وسوس-ماسة (3)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (5)، والرباط-سلا-القنيطرة (3)، وبني ملال-خنيفرة (4)، و الشرق (2)، ودرعة-تافيلالت (2) وفاس مكناس (2) وجهة الداخلة وادي الذهب (1).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (1808)، ومراكش-آسفي (1297)، وسوس-ماسة (1139)، والرباط-سلا-القنيطرة ()، وبني ملال-خنيفرة (459)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (404)، ودرعة-تافيلالت ()، والشرق ()، وكلميم-واد نون (310)، وفاس-مكناس (130)، والعيون-الساقية الحمراء (83)، والداخلة-وادي الذهب (73). وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 51 ألف و 813 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 950 حالة منها 30 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) فبلغ 30 في المائة.

ومع:31/07/2021