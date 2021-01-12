(كوفيد-19)..801 إصابة جديدة و1345 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1345 حالة شفاء، و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 453 ألفا و789 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 427 ألفا و351 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 94.2 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7784 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (274) حالة، وطنجة-تطوان-الحسيمة (146)، والرباط-سلا-القنيطرة (132)، ومراكش-آسفي (62)، وجهة الشرق (54)، وسوس-ماسة (41)، وفاس مكناس (27)، والداخلة-وادي الذهب (20)، وكلميم-واد نون (17)، ودرعة-تافيلالت (13)، وبني ملال خنيفرة (8)، والعيون الساقية الحمراء (7).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (7)، والرباط-سلا-القنيطرة (4)، وجهة الشرق (3)، ودرعة تافيلالت (2)، في ما سجلت حالة واحدة بجهة كلميم واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1249.1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2.2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 18 ألفا و654 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 47 حالة مؤكدة و33 حالة محتملة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1045 حالة، 76 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و550 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ"كوفيد-19"، فقد بلغ 33 في المائة.

(ومع 12/01/2021)