(كوفيد-19)..895 إصابة جديدة و1355 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل 895 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1355 حالة شفاء، و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 452 ألفا و532 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 424 ألفا و896 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 93،9 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7743 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (292) حالة، وطنجة-تطوان-الحسيمة (150)، والرباط-سلا-القنيطرة (116)، وسوس-ماسة (79)، وجهة الشرق (71)، ومراكش-آسفي (60)، والعيون الساقية الحمراء (36)، وفاس-مكناس (33)، وبني ملال خنيفرة (21)، ودرعة-تافيلالت (17)، وكلميم-واد نون (11)، والداخلة-وادي الذهب (9).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (13)، وسوس ماسة (5)، والرباط-سلا-القنيطرة (4)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (2)، وجهة الشرق (2)، ومراكش آسفي (2)، وفاس مكناس (2)، وكلميم واد نون (2)، ودرعة تافيلالت (1)، وبني ملال-خنيفرة (1).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1245,7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2.4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 19 ألفا و893 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 32 حالة مؤكدة و34 حالة محتملة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1054 حالة، 63 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و572 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ"كوفيد-19"، فقد بلغ 33.3 في المائة.

(ومع 10/01/2021)