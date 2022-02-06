كوفيد.. 2067 إصابة جديدة و 35 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم السبت، أنه تم تسجيل 2067 إصابة بفيروس (كوفيد-19)، وبلغ عدد المتعافين 3987 شخصا، فيما تم تسجيل 35 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 4 ملايين و 719 ألف و 380 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و103 ألاف و 194 شخصا، مقابل 24 مليون و676 ألفا و 228 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 146 ألفا و 41 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام المليون و99 ألفا و675 حالة بنسبة تعاف تبلغ 96 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و575 بنسبة فتك تصل إلى 1,4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط-سلا-القنيطرة (370) والدار البيضاء-سطات (366) وفاس مكناس (355) وطنجة تطوان الحسيمة (245) و الشرق (206) ومراكش آسفي (126) وسوس-ماسة (129) وبني ملال-خنيفرة (49) ودرعة-تافيلالت (66) والعيون-الساقية الحمراء (68) والداخلة-وادي الذهب (44) وكلميم وادنون (43).

أما الوفيات، فتتوزع بين جهات الدار البيضاء-سطات (12) والرباط-سلا-القنيطرة (5) وسوس ماسة (5) و كلميم واد نون (3) والعيون الساقية الحمراء (1) وفاس مكناس (2) وطنجة تطوان الحسيمة (4) والشرق (2) ومراكش آسفي (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 30 ألفا و791 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 75 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 653 حالة، 23 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) 12.4 في المائة.

ومع 05/02/2022