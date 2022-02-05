كوفيد.. 2266 إصابة جديدة و25 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الجمعة، أنه تم تسجيل 2266 إصابة بفيروس (كوفيد-19)، وبلغ عدد المتعافين 4750 شخصا، فيما تم تسجيل 25 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 4 ملايين و702 ألف و47 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و101 ألفا و572 شخصا، مقابل 24 مليون و674 ألفا و956 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و143 ألفا و974 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام المليون و95 ألفا و688 حالة بنسبة تعاف تبلغ 95.8 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و540 بنسبة فتك تصل إلى 1,4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (402) الرباط-سلا-القنيطرة (390) وفاس مكناس (388) وطنجة تطوان الحسيمة (273) وجهة الشرق (242) ومراكش آسفي (170) وسوس-ماسة (130) وبني ملال-خنيفرة (96) ودرعة-تافيلالت (68) والعيون-الساقية الحمراء (57) والداخلة-وادي الذهب (32) وكلميم وادنون (18) .

أما الوفيات، فتتوزع بين جهات الدار البيضاء-سطات (8) والرباط-سلا-القنيطرة (1) وسوس ماسة (5) والعيون الساقية الحمراء (2) وفاس مكناس (2) وطنجة تطوان الحسيمة (2) وجهة الشرق (1) ومراكش آسفي (4).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 32 ألفا و746 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 81 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 655 حالة، 28 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) 12.5 في المائة.

ومع 04/02/2022