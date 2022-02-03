كوفيد.. 3051 إصابة جديدة و29 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 3051 إصابة بفيروس (كوفيد-19)، وبلغ عدد المتعافين 4229 شخصا، فيما تم تسجيل 29 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 4 ملايين و578 ألف و367 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و90 ألفا و787 شخصا، مقابل 24 مليون و667 ألفا و31 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و138 ألفا و847 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام المليون و87 ألفا و706 حالات بنسبة تعاف تبلغ 95 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و464 بنسبة فتك تصل إلى 1,4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط-سلا-القنيطرة (578)، والدار البيضاء-سطات (568) وفاس-مكناس (384)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (348) وجهة الشرق (339) ومراكش-آسفي (227) وسوس-ماسة (214) وبني ملال-خنيفرة (141) ودرعة-تافيلالت (83) والعيون-الساقية الحمراء (73) وكلميم وادنون (52) والداخلة-وادي الذهب (44).

أما الوفيات، فتتوزع بين جهات الرباط-سلا-القنيطرة (4) والدار البيضاء-سطات (7)، فاس-مكناس (2) وطنجة تطوان الحسيمة( 2) وجهة الشرق (3) ومراكش أسفي (1) وسوس ماسة (1) و بني ملال خنيفرة (4) وكلميم وادنون ( 2) والداخلة وادي الذهب (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 35 ألفا و677 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 98 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 712 حالة، 24 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) 13.6 في المائة.

ومع 02/02/2022