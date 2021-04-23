لا تأشير على الدخل السنوي لأولياء الأمور الراغبين في استفادة أبنائهم من المنح الدراسية للأقسام الداخلية بالسلك الثانوي-الإعدادي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعلم العالي والبحث العلمي ، قطاع التربية الوطنية ، أن أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ الراغبين في استفادة أبنائهم من المنح الدراسية للأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بالسلك الثانوي الإعدادي، معفيون من التأشير على دخلهم السنوي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ ، يوم الجمعة ـ، أن هؤلاء الأمهات والآباء غير مضطرين إلى التوجه إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب للتأشير على دخلهم السنوي المصرح به، وذلك عند ترشحهم للاستفادة من هذا الدعم.

وحسب البلاغ، فإن هذا الإجراء يأتي تفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، المديرية العامة للضرائب ، والمتعلقة بتبادل معطيات الدخل السنوي المصرح بها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ الراغبين في استفادة أبنائهم من المنح الدراسية.

كما يأتي تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث عملت الوزارة على إرساء تدبير رقمي فعال وميسر لمسطرة تخويل منح الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بالسلك الثانوي-الإعدادي، لتعزيز الشفافية والإنصاف والنجاعة عند تنفيذ هذه المسطرة.

(ومع 23/04/2021)