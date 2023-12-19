لجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة لمنظمة إيسيسكو تصادق على إدراج ثمانية عناصر من التراث غير المادي باسم المغرب

صادقت لجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، خلال اجتماعها الحادي عشر، الاثنين 18 دجنبر 2023 بالرباط، على إدراج 8 عناصر من التراث غير المادي باسم المغرب.



وذكرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن الأمر يتعلق بكل من صناعة الحلي من الخرز، و نسج الحايك والبرنوص بفجيج، و الدباغة، و فن فروسية ماطا، و خزف آسفي، و التلبي، و أغاني ورقصة عواد آيت بعمران، و اللعبة التقليدية "السيك".



وحسب المصدر ذاته، فإنه بإدراج هذه العناصر، ارتفع رصيد المملكة المغربية من العناصر المسجلة في قائمة الإيسيسكو إلى 54 عنصرا، لتتموقع كأول دولة إسلامية في الترتيب.



وشهد اجتماع للجنة التراث في العالم الإسلامي لمنظمة الايسيسكو انتخاب المكتب الجديد للسنوات الأربع القادمة برئاسة المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية نائبا للرئيس، وجمهورية السنغال مقررا.



ومع: 18 دجنبر 2023