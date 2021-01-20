لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الافريقي تعقد دورتها العادية ال41 بمشاركة المغرب

انطلقت ،يوم الأربعاء، أشغال الدورة العادية ال41 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الافريقي المنظمة عبر تقنية الفيديو، بمشاركة المغرب، وذلك تحضيرا لقمة الاتحاد الإفريقي المرتقبة يومي 06 و07 فبراير المقبل.

ويترأس السفير، الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية من أجل إفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد العروشي، الوفد المغربي في هذه الدورة، التي ستنكب أشغالها على دراسة جدول أعمال الدورة العادية ال38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي (وزراء الشؤون الخارجية) (3 و4 فبراير) والدورة العادية ال34 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد التي ستنعقد هذه السنة تحت شعار: "الفنون، الثقافة والتراث: رافعات لبناء إفريقيا التي نريد".

وستتدارس الدورة ال41 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي أيضا مشاريع قرارات المجلس التنفيذي للاتحاد، وتقارير اللجان الفرعية حول إصلاح الهياكل، والإشراف والتنسيق العام لشؤون الميزانية، والمالية والإدارية حول خطة الانتقال، واستراتيجية تمويل الهيكل الإداري الجديد للاتحاد الإفريقي.

كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة ، التي ستتواصل أشغالها على مدى يومين، دراسة تقارير اللجان الفرعية حول التعاون متعدد الأطراف واللاجئين والعائدين والنازحين ، والصندوق الخاص للمساعدة العاجلة من أجل محاربة الجفاف والمجاعة.

ومع:20/01/2021