لقاء بالدار البيضاء حول تسريع تنمية مجالات ومقاولات التكنولوجيا الخضراء في المغرب

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الاستثمارات طويلة الأمد في مجال الطاقة منخفضة الكربون، تسهل الانتقال إلى اقتصاد أخضر أكثر استدامة، وهو ما يساهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد .

وقالت السيدة فتاح العلوي، في كلمة خلال افتتاح لقاء عقد بمبادرة من (Cluster Solaire)، إن الاستثمارات، ولا سيما الاستثمارات طويلة الأمد منها ، تسهل الانتقال إلى اقتصاد أخضر أكثر استدامة وتعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد، مشيرة إلى أن الجانب المتعلق بتغير المناخ يزيد من الحاجة إلى تعبئة المزيد من الاستثمار على المدى الطويل، في مجال الطاقة المنخفضة الكربون، أو في الاستخدام الفعال والناجع للموارد.

هذه الاستثمارات تعد ضرورية لتحقيق هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، تضيف الوزيرة خلال هذا اللقاء حول موضوع " تسريع تنمية مجالات ومقاولات التكنولوجيا الخضراء في المغرب : فرصة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي المستدام لما بعد كوفيد".

وأكدت في هذا السياق ، أنه من أجل تمويل هذه الاستثمارات ، فإنه يتعين على الفاعلين في القطاعين العام والخاص ، امتلاك القدرة على الوصول إلى التمويل المناسب والمستدام ، موضحة أن قدرة الاقتصاد على إتاحة هذا التمويل تعتمد إلى حد كبير على " قدرة القطاع المالي على جعل مدخرات الوكلاء الاقتصاديين متاحة للمستثمرين بطريقة فعالة".

وأضافت أن ذلك يمكن أن يتم إما بشكل غير مباشر عن طريق الأبناك أو شركات التأمين وغيرها، أو مباشرة عبر سوق رأس المال.

من جهته، سلط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، الضوء على أهمية وإمكانات قطاع التكنولوجيا الخضراء في المغرب .

وأشار الوزير إلى أن مواكبة وتطوير وتسريع المقاولات التي تعتمد أكثر على التكنولوجيا في أنشطتها، والمقاولات الناشئة ( entreprises et start-up tech)، سيصبح رافعة أساسية، خاصة في الشق المتعلق بإعادة التدوير والتجديد والاقتصاد الدائري .

وتابع أن الغاية من كل ذلك يتمثل في تعزيز الإنجازات الحالية بمنظومة فعالة تغطي مختلف القطاعات ومهنها ، مشيرا إلى أن هذه المنظومة ستتشكل من موارد بشرية مؤهلة وخبراء في مختلف المهن .

من جهته ، أبرز رئيس (Cluster Solaire) السيد مصطفى بكوري أن المغرب يتوفر على مؤهلات حقيقية لجعل الهيدروجين الأخضر على وجه الخصوص مجالا جديدا للتنمية والفرص .

وهذا يتطلب ، كما قال ، التزام الجميع وتحسين المعادلة الاقتصادية بشأن إنتاج الهيدروجين الأخضر ، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ " التفكير في أفضل المسارات المنطقية بشأن اللوجيستيك والتخزين ، وتصور أفضل الأنظمة التشريعية والتنظيمية لإتاحة أفضل الطرق لتطوير الفرص التي تبرز".

ويهدف هذا اللقاء ، المنظم بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبدعم من مؤسسة "دروسوس"، بشكل خاص إلى توحيد وزيادة الوعي بين المؤسسات حول أهمية قطاع التكنولوجيا النظيفة وتقديم إمكانات التنمية في القطاعات الخضراء في المغرب، وبرامج ومبادرات دولية لدعم القطاعات الخضراء.

وتم تنظيم هذا اللقاء بصيغة هجينة ( حضوري / عن بعد ) بمشاركة ما يقرب من 200 شخص حضوريا، وأكثر من 500 شخص عن بعد.

(ومع 22/03/2022)