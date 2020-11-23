مالاوي تشيد بالتحرك المغربي "السلمي" و "الحاسم" لتأمين حرية التنقل في الكركرات

أشادت ملاوي بالتحرك "السلمي" و "الحاسم" الذي قام به المغرب لضمان حرية الحركة المدنية والتجارية في معبر الكركرات الحدودي، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية يوم الاثنين.

وقالت الوزارة المالاوية في بيان إن مالاوي تؤكد "دعمها الكامل لحرية حركة الأشخاص والبضائع عند هذا المعبر الحدودي المهم"، مضيفة ان مالاوي " تصطف ايضا الى جانب جهود الأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي ودبلوماسي ودائم لمسألة الصحراء المغربية ".

واضاف المصدر ذاته أن ملاوي تعترف "بالجهود السلمية التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل دائم تحت رعاية الأمم المتحدة ، على النحو المنصوص عليه صراحة في قرارات مجلس الأمن".

(ومع 23/11/2020)