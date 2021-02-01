مباحثات بين السيد بوريطة والمستشار الخاص لرئيس لجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال الأمن

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع السيد فرانسوا بيا، المستشار الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال الأمن.

وتأتي هذه المباحثات عقب رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، والتي سلمها له الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي، شهر دحنبر الماضي.وتباحث المسؤولان، خلال هذا اللقاء، حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها أكثر، كما تطرقا إلى التحديات الأمنية في المنطقة والقارة الإفريقية، وذلك في سياق متسم بالخطر الإرهابي.

ويأتي هذا اللقاء عشية بداية ولاية الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، على رأس الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، حيث يخلف نظيره الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا.

ومع / 01 فبراير 2021