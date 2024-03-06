مباحثات مكثفة للسيد ناصر بوريطة بالقاهرة على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الاربعاء بالقاهرة مباحثات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب على هامش أعمال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وفي هذا الصدد تباحث السيد بوريطة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ويأتي هذا اللقاء قبيل انعقاد مجلس الجامعة العربية حيث سلمت المملكة المغربية الرئاسة الدورية للمجلس لموريتانيا.

كما تباحث السيد ناصر بوريطة مع وزير الدولة الاماراتي خليفة شاهين المرر.

وتم خلال هذا اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأجرى السيد ناصر بوريطة مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري حيث ناقش الجانبان سبل دعم وتعزيز العلاقات المغربية المصرية.

وشكل اللقاء فرصة للتشاور حول أهم البنود المدرجة على جدول اعمال الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية.

(ومع 06.03.2024)