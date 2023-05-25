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جلالة الملك يهنئ عاهلي المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى استقلال بلادهما
جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن بمناسبة العيد الوطني لبلاده
جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة العيد الوطني لبلاده
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المغرب يترأس بجنيف لقاء حول مكافحة التلوث البلاستيكي في إطار التجارة العالمية
الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات.. المصادقة على 21 اتفاقية بأزيد من 76 مليار درهم ومنح الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع بقدرة استثمارية تتجاوز 54 مليار درهم
عدد من السفراء الجدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم للسيد بوريطة
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مبادرة التشاور التي أطلقتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي
مبادرة التشاور التي أطلقتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي
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