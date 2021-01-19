مجلة إيطالية : الصحراء المغربية .. انخراط المجتمع الدولي في مخطط الحكم الذاتي

أبرزت مجلة "إنسايد أوفر" الإيطالية انخراط المجتمع الدولي في مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل التسوية النهائية لقضية الصحراء المغربية.

وكتبت المجلة الإيطالية المختصة في تحليل السياسة الدولية، في مقال بعنوان "المغرب يتقدم في مشروع الحكم الذاتي للصحراء" ، أنه " إلى حدود اليوم يعتبر مخطط الحكم الذاتي المقترح الحقيقي الوحيد المطروح على الطاولة لتسوية هذا النزاع "، مذكرة بأن مجلس الأمن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كرس في قراره الصادر يوم 30 أكتوبر سمو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.

وسجل كاتب المقال أن قضية الصحراء شهدت من وجهة نظر دبلوماسية "منعطفا مهما" في شهر دجنبر الماضي، إذ اعترفت واشنطن رسميا بسيادة المغرب على صحرائه ودعمت مقترح الحكم الذاتي.

وذكر بـ"المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية" الذي انعقد يوم 15 يناير الجاري، بدعوة من المملكة المغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة، والذي عرف مشاركة 40 بلدا عبروا عن دعمهم القوي للمبادرة المغربية باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء.

وترى المجلة الإيطالية أن قضية الصحراء أصبحت مركزية بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة بسبب عدة أمور من بينها بروز مخاوف إزاء " استفحال الإرهاب في مخيمات اللاجئين التي تسيطر عليها جبهة +البوليساريو+ في تندوف على التراب الجزائري".

ومع:19/01/2021