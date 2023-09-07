مجلس الجامعة العربية يشيد بدور لجنة القدس تحت رئاسة صاحب الجلالة

أشاد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، يوم الأربعاء بالقاهرة، ضمن قراره الخاص بـ”التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة”، بدور لجنة القدس تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منوها أيضا بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة لها.

وتأتي هذه الإشادة تثمينا لمقاربة المزاوجة بين الجهد الدبلوماسي والسياسي وبين العمل الميداني التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، في نصرة القضية الفلسطينية العادلة.

نفس التأييد والإشادة أبرزها البيان الصادر عن الاجتماع الثامن “للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس”، الذي عُقِدَ على هامش أشغال الدورة 160 للمجلس، والذي نوَّه بالجهود المتواصلة التي يضطلع بها صاحب الجلالة من أجل الدفاع عن القدس الشريف، وبالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة تحت إشراف جلالته، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم.

كما أبرز “تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين 159 و160” مشاركة المغرب في إطار اللجنة القانونية الاستشارية العربية المعنية بدعم الجهود الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني لدى آليات العدل الدولية.

وبالموازاة مع الشق السياسي والدبلوماسي لِمَا يقوم به صاحب الجلالة، رئيس لجنة القدس، أشاد “تقرير الأمين العام” بمساهمة المملكة المغربية في ميزانية صندوقي القدس والأقصى بمبلغ 12.5 مليون دولار. نفس الإشادة تضمنها القرار الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في هذا الصدد.

(06/09/2023)