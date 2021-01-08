مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني، على ثلاثة مشاريع مراسيم. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.929 يقضي بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات وكذا تحديد قيمتها، قدمه الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وأضاف الوزير أن المجلس صادق أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.20.874 يقضي بتطبيق القانون رقم 13-45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

كما تمت المصادقة -يضيف السيد أمزازي - على مشروع مرسوم رقم 2.20.795 يتعلق بتطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

ويروم مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تحديد المقصود "بالإدارة" في السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

08 ومع يناير 2021