مجلس الحكومة يصادق على مشاريع المراسيم المحددة للتواريخ والجدولة الزمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشاريع المراسيم المحددة للتواريخ والجدولة الزمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية التي ستشهدها المملكة خلال هذه السنة.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن هذه المشاريع المراسيم، التي قدمها، قدمها وزير الداخلية، تتمثل في مشروع مرسوم رقم 2.21.352 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء الغرف الفلاحية؛ ومشروع مرسوم رقم 2.21.353 ب تحديد تاريخ انتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري؛ ومشروع مرسوم رقم 2.21.354 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.

وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بمشروع مرسوم رقم 2.21.355 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس الجهات؛ ومشروع مرسوم رقم 2.21.356 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب؛ ومشروع مرسوم رقم 2.21.357 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم؛ ومشروع مرسوم رقم 2.21.358 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

وأبرز أنه تقرر برمجة هذه الانتخابات على الشكل التالي: انتخاب أعضاء الغرف المهنية (الصناعة والتجارة والخدمات، الصناعة التقليدية، الصيد البحري، الغرف الفلاحية) يوم الجمعة 6 غشت المقبل،؛ وانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات (الأربعاء 8 سبتمبر 2021)؛ وانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم (الثلاثاء 21 سبتمبر 2021)؛ وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الثلاثاء 5 أكتوبر 2021).

(ومع 12/05/2021)