مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحويل مؤسسات للتكوين الفندقي والسياحي إلى قطاع التربية الوطنية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.451 بتحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية. وذكر بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أن مشروع هذا المرسوم يروم تحويل مؤسسات للتكوين الفندقي والسياحي تابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية مع نقل الموظفين والأعوان المرسمين والمتدربين والأعوان المتعاقدين التابعين لقطاع السياحة والعاملين بالمؤسسات المذكورة، تلقائيا، إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وفق ما تسمح به النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأضاف البلاغ أن ذلك يأتي بغية إعادة تأهيل نظام التكوين المهني الفندقي والسياحي وتحسين جودته، وتعزيز الحكامة الجيدة من خلال التحكم في الميزانيات المرصودة لهذا التكوين، وتماشيا مع توجهات قطاع التربية الوطنية الرامية إلى تقوية وتشجيع الشراكات مع القطاعات الحكومية لبلورة نموذج بيداغوجي جديد لإغناء الرأسمال البشري بالبلاد.

ومع 24 يونيو 2021