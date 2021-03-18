مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن تطبيق القانون المتعلق بتسنيد الأصول

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.20.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، والذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المرسوم، يهدف إلى تعديل أحكام المادة 1-12 من المرسوم السالف الذ كر، وذلك بإحالة تحديد شروط وكيفيات منح التمويلات من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة خصص أشغال اجتماعه ، لتدارس والمصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم منها على الخصوص مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة ومشروع مرسوم لتطبيق الم ق تضيات المتعلقة بالش ه ر في الس ج ل التجاري الالكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية، إضافة إلى مشروع مرسوم بشأن بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين الم نخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأ جراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.

(ومع 18 مارس 2021