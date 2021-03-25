مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق بالنظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم متعلق بالنظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم رقم 2.20.764 المتعلق بالنظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يحدد، طبقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني كيفية تأليف وسير أشغال اللجنة التأديبية لمستخدمي الملاحة الجوية. كما يحيل مشروع المرسوم إلى قرار يصدره القطاع الحكومي المكلف بالطيران من أجل تحديد الإجراءات التي يجب على المعني بالأمر أن يودع وفقها لدى الإدارة المعنية، سندات الملاحة الجوية المدنية التي تم توقيفها.

ومع/ 25 مارس 2021