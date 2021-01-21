مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المادتين 2.544 و7.544 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

صادق مجلس الحكومة، الذي ترأسه السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.20.950 يتعلق بتطبيق المادتين 2.544 و7.544 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية في أعقاب المجلس الحكومي، إن مادتي مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تحيلان تحديد نموذج عقد التوطين والتصريح أمام الإدارة المختصة على نص تنظيمي.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يأتي، من جهة، لتفعيل مقتضيات القانون سالف الذكر، الذي يهدف إلى تطوير نشاط التوطين بالنظر إلى أهميته، ومن جهة أخرى إلى ضمان مراقبة أكثر نجاعة لهذا النشاط الذي يتسارع نموه في الآونة الأخيرة.

ومع 21 يناير 2021