مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعيين السيد عبد العزيز الحرايقي مديرا لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية)، يضيف الوزير، تم تعيين كل من السادة زايد بن يدير مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة - تافيلالت، ومحمد الأزمي الحسني مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس - مكناس، وعبد الجليل شوقي مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم ـ واد نون، ومحمد ميمس مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس - ماسة، وأحمد شتواني مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق.

وأشار السيد أمزازي إلى أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تعيين السيدة حنان بغداد مديرة للمديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز المركب المائي لابن منصور بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة.

ومع)/ 4 مارس 2021