مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ففي وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان -قطاع حقوق الإنسان، صادق المجلس على تعيين السيدين حميد عشاق، مديرا للحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية، ومحمد عادي، مديرا للتنسيق والنهوض بحقوق الإنسان، والسيدة حسناء الطريبق، مديرة للدراسات القانونية والتعاون الدولي -المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وبوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، صادق المجلس على تعيين السيد عبد القادر سبيل، عميدا لكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات -جامعة الحسن الأول بسطات.

وبقطاع التربية الوطنية، صادق المجلس على تعيين السادة محمد أضرضور مديرا لأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط -سلا -القنيطرة، ومحمد عواج مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة، ومحمد ديب مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، ومولاي أحمد الكريمي مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش -آسفي.

أما بوزارة الثقافة والشباب والرياضة -قطاع الشباب والرياضة، فقد صادق المجلس على تعيين السيد أنوار الأزهري مفتشا عاما بقطاع الشباب والرياضة.

ومع:25/03/2021