مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.



وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع لمجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين السيد رضوان ادغوغي، مديرا للشؤون الأوروبية، والسيد رضوان حسيني، مديرا للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.



وأضاف أنه على مستوى وزارة العدل، تم تعيين السيد حسن القباب، مديرا للميزانية، فيما تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعيين السيدة لطيفة يعقوبي، مديرة عامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.



وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة، يتابع المصدر ذاته، تم تعيين السيد هشام عبقاري، مديرا للفنون، فيما تم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعيين السيد الطالب بوي أبا حازم، مديرا للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.