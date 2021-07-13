مجلس المستشارين.. جلسة الخميس المقبل لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول "إصلاح التغطية الاجتماعية"

يعقد مجلس المستشارين، يوم الخميس المقبل، جلسة لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول "إصلاح التغطية الاجتماعية".

وأوضح بلاغ لمكتب المجلس خلال اجتماعه، يوم الإثنين، برئاسة الخليفة الثاني لرئيس المجلس، السيد عبد الإله الحلوطي، خصص للتداول في جدول أعماله برسم الأسبوع الجاري، أن هذه الجلسة ستعقد قبل الجلسة العامة التي ستخصص للدراسة والتصويت على النصوص التي ستكون جاهزة في تاريخه. وأشار إلى أنه في مستهل هذا الاجتماع توقف أعضاء المكتب عند سيناريوهات اختتام الدورة البرلمانية الجارية، حيث تقرر عقد جلسة عامة لاختتام هذه الدورة التي تعد آخر دورة برلمانية في زمن الولاية التشريعية الحالية، من حيث المبدأ يوم الخميس 15 يوليوز 2021.

وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، يضيف المصدر ذاته، فقد صادق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء.

وأضاف أنه على مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بإحالة ست نصوص تشريعية توصل بها المجلس من مجلس النواب على اللجان الدائمة المختصة.

أما على صعيد الشراكات المؤسساتية، ذكر البلاغ أن أعضاء مكتب المجلس اطلعوا على برنامج الندوة التي ينظمها البرلمان المغربي بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في موضوع "النساء والسياسة: الطريق إلى المساواة"، يوم غد الثلاثاء انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

(ومع 12/07/2021)