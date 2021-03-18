مجلس المستشارين يعقد غدا الجمعة جلسة للتصويت على مشروع قانون متعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

يعقد مجلس المستشارين ، غدا الجمعة ، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وأفاد بلاغ للمجلس بأن جلسة الدراسة والتصويت على هذا المشروع ستنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا.

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين قد صادقت ، اليوم الأربعاء ، بالإجماع ، على مشروع القانون رقم 19. 46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ويتضمن مشروع القانون هذا 54 مادة موزعة على سبعة أبواب، تحدد مهام الهيئة، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي.

(ومع 17/03/2021)