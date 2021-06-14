مجلس النواب.. جلسة عمومية يوم الثلاثاء لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول التعليم الأولي

يعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء، جلسة عمومية تخصص لتقديم ومناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول التعليم الأولي.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن هذه الجلسة ستنعقد مباشرة بعد جلسة عمومية أخرى ستخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة والتي ستنطلق على الساعة الرابعة بعد الزوال.

وأضاف المصدر ذاته أن هاتين الجلستين ستعقدان مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.

ومع:14/06/2021