مجلس النواب.. لم يتم اتخاذ أي قرار بإيقاف المهمة الاستطلاعية حول بريد المغرب بأي شكل من الأشكال

شدد رئيس المهمة الاستطلاعية حول بريد المغرب بمجلس النواب على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بإيقاف هذه المهمة بأي شكل من الأشكال.

وأكد رئيس المهمة، إدريس عدوي الصقلي، في بيان حقيقة صدر على إثر ما نشرته بعض المنابر الإعلامية حول توقف المهمة، على " تجاوب المديرين العامين بمجموعة بريد المغرب مع طلبات المعلومات المرتبطة بالمهمة الاستطلاعية، وأن أعضاء المهمة الاستطلاعية يواصلون عملهم الاستطلاعي بكل جدية ومسؤولية، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بإيقاف هذه المهمة بأي شكل من الأشكال ".

ونفى المصدر نفيا قاطعا ما ورد بشأن الموضوع، مؤكدا على أن " المهمة الاستطلاعية تتعلق بمجموعة بريد المغرب، أي الشركة الأم بريد المغرب ش.م والفروع التابعة لها، وليس مؤسسة بريد بنك وحدها "، لافتا إلى أنه في إطار هذه المهمة تم تقديم عروض تباعا من قبل المدير العام لبريد المغرب ش.م ومدراء الفروع التابعة للمجموعة. وخلص إلى أنه " بعد هذه العروض ومع تقدم أشغال المهمة الاستطلاعية، تمت المطالبة بمجموعة من الوثائق والمعطيات، سواء من الشركة الأم أو من الفروع التابعة، منها ما توصلنا به فعلا، بما فيها الوثائق المتعلقة ببريد بنك، ومنها ما يوجد في طور الإعداد من قبل المدير العام لمجموعة بريد المغرب ".

(ومع 07/06/2021)