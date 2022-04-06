مجلس النواب يعقد الإثنين المقبل جلستين عموميتين تخصصان للأسئلة الشفوية والتصويت على مشاريع النصوص الجاهزة

يعقد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل جلستين عموميتين، تخصص الأولى للأسئلة الشفوية وذلك طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 258 إلى 272 منه.

وستلي هذه الجلسة التي ستعقد على الساعة الحادية عشر صباحا، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص الجاهزة.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هاتين الجلستين ستعقدان مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.

وأشار البلاغ إلى أنه، وتنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع السيدات والسادة النواب الإدلاء بهذا الجواز.

(ومع 06/04/2022)